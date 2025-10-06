AccueilATPATP - ShanghaiDjokovic : "Honnêtement, c'est un rêve qui devient réalité pour moi"
ATP - Shanghai

Djokovic : « Honnêtement, c’est un rêve qui devient réalité pour moi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

165

Au micro de l’ATP à Shanghai, où il affron­tera l’Espagnol Jaume Munar (41e mondial) en huitièmes de finale, Novak Djokovic s’est exprimé avec beau­coup d’en­thou­siasme sur le soutien du public chinois. 

« C’est incroyable d’être ici et de jouer devant un public aussi passionné. Jouer ces matchs dans l’un des plus beaux et des plus grands stades que nous ayons dans le sport, c’est vrai­ment impres­sion­nant, honnê­te­ment. Je ne peux pas demander mieux. Je me bats pendant presque trois heures, au troi­sième tour d’un Masters 1000, à 38 ans, avec un stade plein qui scande mon nom. C’est un rêve qui devient réalité pour moi, honnê­te­ment. Je suis donc très reconnaissant. »

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 13:48

Article précédent
Musetti, après sa victoire au 3e tour : « Je n’ai jamais changé autant de t‑shirts de ma vie ! On dirait qu’a­près 40 minutes de match, tu as pris une douche »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.