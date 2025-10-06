Au micro de l’ATP à Shanghai, où il affron­tera l’Espagnol Jaume Munar (41e mondial) en huitièmes de finale, Novak Djokovic s’est exprimé avec beau­coup d’en­thou­siasme sur le soutien du public chinois.

« C’est incroyable d’être ici et de jouer devant un public aussi passionné. Jouer ces matchs dans l’un des plus beaux et des plus grands stades que nous ayons dans le sport, c’est vrai­ment impres­sion­nant, honnê­te­ment. Je ne peux pas demander mieux. Je me bats pendant presque trois heures, au troi­sième tour d’un Masters 1000, à 38 ans, avec un stade plein qui scande mon nom. C’est un rêve qui devient réalité pour moi, honnê­te­ment. Je suis donc très reconnaissant. »