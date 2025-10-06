S’il s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Lorenzo Musetti a souf­fert face à son compa­triote et ami Luciano Darderi (29e mondial), qu’il a battu après deux sets et deux heures de jeu : 7–5, 7–6(1).

« Les condi­tions sont très lentes le soir, il n’est pas facile de faire des coups gagnants : je sentais que je devais élever mon niveau pendant le match et c’est ce dont je suis le plus fier ce soir. Cette année, j’ar­rive à mieux jouer sur cette surface, mais il n’a jamais fait aussi humide et les balles deviennent de plus en plus lourdes. Je n’ai jamais changé autant de t‑shirts de ma vie ! On dirait qu’a­près 40 minutes de match, tu as pris une douche », a déclaré le 9e mondial lors de l’in­ter­view sur le court.