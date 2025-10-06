AccueilATPATP - ShanghaiMusetti, après sa victoire au 3e tour : "Je n'ai jamais changé...
ATP - Shanghai

Musetti, après sa victoire au 3e tour : « Je n’ai jamais changé autant de t‑shirts de ma vie ! On dirait qu’a­près 40 minutes de match, tu as pris une douche »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

238

S’il s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Lorenzo Musetti a souf­fert face à son compa­triote et ami Luciano Darderi (29e mondial), qu’il a battu après deux sets et deux heures de jeu : 7–5, 7–6(1).

« Les condi­tions sont très lentes le soir, il n’est pas facile de faire des coups gagnants : je sentais que je devais élever mon niveau pendant le match et c’est ce dont je suis le plus fier ce soir. Cette année, j’ar­rive à mieux jouer sur cette surface, mais il n’a jamais fait aussi humide et les balles deviennent de plus en plus lourdes. Je n’ai jamais changé autant de t‑shirts de ma vie ! On dirait qu’a­près 40 minutes de match, tu as pris une douche », a déclaré le 9e mondial lors de l’in­ter­view sur le court. 

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 13:18

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !
Article suivant
Djokovic : « Honnêtement, c’est un rêve qui devient réalité pour moi »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.