Ancien joueur professionnel italien, désormais consultant pour le site Eurosport et OA Sport, Guido Monaco s’est exprimé sur l’abandon de Jannik Sinner face à Tallon Griekspoor au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai. Selon lui, le numéro 2 mondial, perclus de crampes, aurait dû se montrer plus malin.
« Il est tout à fait possible qu’après avoir disputé un tournoi quelques jours auparavant (remporté, ndlr) et deux matchs consécutifs dans un autre tournoi avec peu de temps pour récupérer, une telle situation puisse se présenter dans ce climat. Peut‐être qu’à l’avenir, il pourrait agir avec plus de malice, en demandant un temps mort médical dès les premiers signes et en justifiant cela par une petite contracture. En effet, selon le règlement, les crampes ne sont pas considérées comme une blessure et ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement »
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 12:22