Ancien joueur profes­sionnel italien, désor­mais consul­tant pour le site Eurosport et OA Sport, Guido Monaco s’est exprimé sur l’abandon de Jannik Sinner face à Tallon Griekspoor au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai. Selon lui, le numéro 2 mondial, perclus de crampes, aurait dû se montrer plus malin.

« Il est tout à fait possible qu’a­près avoir disputé un tournoi quelques jours aupa­ra­vant (remporté, ndlr) et deux matchs consé­cu­tifs dans un autre tournoi avec peu de temps pour récu­pérer, une telle situa­tion puisse se présenter dans ce climat. Peut‐être qu’à l’avenir, il pour­rait agir avec plus de malice, en deman­dant un temps mort médical dès les premiers signes et en justi­fiant cela par une petite contrac­ture. En effet, selon le règle­ment, les crampes ne sont pas consi­dé­rées comme une bles­sure et ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement »