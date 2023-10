Accueilli comme il se doit pour son retour à Shanghaï, où il a reçu une céré­monie en son honneur, Roger Federer a raconté une anec­dote amusante à propos des fans chinois, prêts à tout pour obtenir un auto­graphe ou une photo.

« Les fans peuvent vous attendre n’im­porte où. Au club, à l’hôtel, dans le sous‐sol de l’hôtel. Ils sont partout et ça ne les dérange pas d’at­tendre. Je n’ou­blierai jamais que les premières fois où je suis venu, je ne sortais pas de l’hôtel avant 16 heures et mon épouse, Mirka, allait prendre un café et leur disait : ‘Roger ne sera pas là avant 16 heures, alors vous n’avez pas besoin d’at­tendre ». Ils lui répon­daient : « Non, non, non, il n’est là qu’une fois par an, alors nous sommes heureux d’at­tendre !’ Ils atten­daient encore et encore. Le public ici est assez culte et il y a eu une connexion vrai­ment spéciale avec les fans chinois », s’est souvenu le Suisse dans des propos rapportés par L’Equipe.