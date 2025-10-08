Ex‐préparateur physique de Novak Djokovic, Marco Panichi a accordé une interview au Corriere dello Sport dans laquelle il s’exprime sur la forme actuelle du Serbe, demi‐finaliste lors des quatre tournois du Grand Chelem cette année.
« Je pense qu’il sera difficile de réitérer cela lorsque les autres auront son âge. Au meilleur des trois sets, il peut avoir plus de chances. D’ailleurs, en ne s’entraînant plus comme avant, que ce soit à cause de l’âge ou de la motivation, il devient plus difficile de gérer son énergie. Mais on peut tout attendre de Novak », a estimé l’Italien qui travaille désormais avec Holger Rune après avoir collaboré avec Jannik Sinner.
A noter que Djokovic affrontera le Belge Zizou Bergs en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, où il souffre énormément des conditions de jeu éprouvantes.
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 10:08