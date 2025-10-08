AccueilATPATP - ShanghaiMarco Panichi, ex-préparateur physique de Djokovic : "En ne s'entraînant plus comme...
Marco Panichi, ex‐préparateur physique de Djokovic : « En ne s’en­traî­nant plus comme avant, que ce soit à cause de l’âge ou de la moti­va­tion, cela devient plus diffi­cile de gérer son énergie »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Ex‐préparateur physique de Novak Djokovic, Marco Panichi a accordé une inter­view au Corriere dello Sport dans laquelle il s’ex­prime sur la forme actuelle du Serbe, demi‐finaliste lors des quatre tour­nois du Grand Chelem cette année. 

« Je pense qu’il sera diffi­cile de réitérer cela lorsque les autres auront son âge. Au meilleur des trois sets, il peut avoir plus de chances. D’ailleurs, en ne s’en­traî­nant plus comme avant, que ce soit à cause de l’âge ou de la moti­va­tion, il devient plus diffi­cile de gérer son énergie. Mais on peut tout attendre de Novak », a estimé l’Italien qui travaille désor­mais avec Holger Rune après avoir colla­boré avec Jannik Sinner. 

A noter que Djokovic affron­tera le Belge Zizou Bergs en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, où il souffre énor­mé­ment des condi­tions de jeu éprou­vantes.

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 10:08

