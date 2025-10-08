Classé 151e mondial en 2017 et aujourd’hui 551e, le Français Enzo Couacaud a annoncé dans un post Instagram la fin de sa carrière à l’âge de 30 ans.

« Aujourd’hui, c’est avec beau­coup d’émotion que je vous annonce ma retraite spor­tive. Le tennis m’a tout donné : des joies immenses, des combats inou­bliables, des voyages, des rencontres qui reste­ront à jamais gravées. Mais surtout, il m’a forgé en tant qu’homme. Je quitte les courts en paix, avec la certi­tude d’avoir toujours donné le meilleur de moi‐même, dans la victoire comme dans la défaite. Merci à ma famille, à mes proches, à mon équipe et à tous ceux qui m’ont soutenu dans les moments les plus diffi­ciles comme dans les plus beaux. Votre confiance et votre amour ont été ma plus grande force. À vous, les fans, merci d’avoir cru en moi, d’avoir vibré à mes côtés, d’avoir partagé cette aven­ture. Une page se tourne, mais le livre est loin d’être terminé. Place à de nouveaux projets, de nouvelles passions, et, qui sait, peut‐être d’autres façons de rendre au tennis tout ce qu’il m’a offert. Merci pour tout. »

L’un des faits marquants de la carrière de Couacaud restera ce set pris face à Novak Djokovic au deuxième tour de l’Open d’Australie 2023. Il a plus récem­ment été le sparring‐partner de Carlos Alcaraz lors du dernier Roland‐Garros et a déjà commencé une carrière de consul­tant chez Eurosport.