AccueilATPUn joueur français dit stop à 30 ans : "C’est avec beaucoup...
ATP

Un joueur fran­çais dit stop à 30 ans : « C’est avec beau­coup d’émotion que je vous annonce ma retraite sportive… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

427

Classé 151e mondial en 2017 et aujourd’hui 551e, le Français Enzo Couacaud a annoncé dans un post Instagram la fin de sa carrière à l’âge de 30 ans. 

« Aujourd’hui, c’est avec beau­coup d’émotion que je vous annonce ma retraite spor­tive. Le tennis m’a tout donné : des joies immenses, des combats inou­bliables, des voyages, des rencontres qui reste­ront à jamais gravées. Mais surtout, il m’a forgé en tant qu’homme. Je quitte les courts en paix, avec la certi­tude d’avoir toujours donné le meilleur de moi‐même, dans la victoire comme dans la défaite. Merci à ma famille, à mes proches, à mon équipe et à tous ceux qui m’ont soutenu dans les moments les plus diffi­ciles comme dans les plus beaux. Votre confiance et votre amour ont été ma plus grande force. À vous, les fans, merci d’avoir cru en moi, d’avoir vibré à mes côtés, d’avoir partagé cette aven­ture. Une page se tourne, mais le livre est loin d’être terminé. Place à de nouveaux projets, de nouvelles passions, et, qui sait, peut‐être d’autres façons de rendre au tennis tout ce qu’il m’a offert. Merci pour tout. »

L’un des faits marquants de la carrière de Couacaud restera ce set pris face à Novak Djokovic au deuxième tour de l’Open d’Australie 2023. Il a plus récem­ment été le sparring‐partner de Carlos Alcaraz lors du dernier Roland‐Garros et a déjà commencé une carrière de consul­tant chez Eurosport.

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 09:40

Article précédent
Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie, sur Alcaraz : « Je peux vous révéler aujourd’hui que le numéro 1 mondial sera la tête d’af­fiche d’une nouvelle initia­tive où un seul point peut vous faire gagner 1 million de dollars »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.