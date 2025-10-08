Classé 151e mondial en 2017 et aujourd’hui 551e, le Français Enzo Couacaud a annoncé dans un post Instagram la fin de sa carrière à l’âge de 30 ans.
« Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce ma retraite sportive. Le tennis m’a tout donné : des joies immenses, des combats inoubliables, des voyages, des rencontres qui resteront à jamais gravées. Mais surtout, il m’a forgé en tant qu’homme. Je quitte les courts en paix, avec la certitude d’avoir toujours donné le meilleur de moi‐même, dans la victoire comme dans la défaite. Merci à ma famille, à mes proches, à mon équipe et à tous ceux qui m’ont soutenu dans les moments les plus difficiles comme dans les plus beaux. Votre confiance et votre amour ont été ma plus grande force. À vous, les fans, merci d’avoir cru en moi, d’avoir vibré à mes côtés, d’avoir partagé cette aventure. Une page se tourne, mais le livre est loin d’être terminé. Place à de nouveaux projets, de nouvelles passions, et, qui sait, peut‐être d’autres façons de rendre au tennis tout ce qu’il m’a offert. Merci pour tout. »
L’un des faits marquants de la carrière de Couacaud restera ce set pris face à Novak Djokovic au deuxième tour de l’Open d’Australie 2023. Il a plus récemment été le sparring‐partner de Carlos Alcaraz lors du dernier Roland‐Garros et a déjà commencé une carrière de consultant chez Eurosport.
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 09:40