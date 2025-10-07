AccueilATPATP - ShanghaiMarco Panichi, ex-préparateur physique de Djokovic et Sinner, désormais avec Rune :...
ATP - Shanghai

Marco Panichi, ex‐préparateur physique de Djokovic et Sinner, désor­mais avec Rune : « Holger a encore du chemin à parcourir pour devenir un vrai joueur »

Par Thomas S

Connu pour être l’un des meilleurs prépa­ra­teurs physiques du circuit, comme en atteste ses colla­bo­ra­tions fruc­tueuses avec Novak Djokovic et Jannik Sinner, Marco Panichi, qui colla­bore désor­mais avec Holger Rune, s’est exprimé sans langue de bois sur les progrès que doit encore réaliser le Danois pour atteindre le niveau de ses deux collègues. 

« Je trouve très exci­tant de parti­ciper à un nouveau projet. Avec Rune, nous venons tout juste de commencer. C’est un garçon formi­dable, prêt à écouter et à partager. Nous sommes encore en train de faire connais­sance, nous avons établi les premiers proto­coles de travail, mais ce sera un parcours à moyen‐long terme. Il a un talent cris­tallin, mais il y a beau­coup à améliorer et il lui reste encore du chemin à parcourir pour devenir un vrai joueur. Jusqu’à présent, il a remporté des tour­nois, mais dans les tour­nois impor­tants, il perdait souvent dès les premiers tours. Il va falloir qu’il gagne en régu­la­rité. Avec Holger, nous sommes encore dans les montagnes russes : parfois, il y a beau­coup d’en­thou­siasme pour les bonnes choses, mais ensuite, il y a peut‐être un rebond négatif. Il a toujours été prédes­tiné, je me souviens même quand il a remporté un set contre Nole à New York lors d’une de ses premières expé­riences en Grand Chelem. »

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 15:25

