Connu pour être l’un des meilleurs préparateurs physiques du circuit, comme en atteste ses collaborations fructueuses avec Novak Djokovic et Jannik Sinner, Marco Panichi, qui collabore désormais avec Holger Rune, s’est exprimé sans langue de bois sur les progrès que doit encore réaliser le Danois pour atteindre le niveau de ses deux collègues.
« Per me è eccitante far parte di un nuovo progetto. Con Rune abbiamo appena iniziato, è ragazzo meraviglioso, pronto ad ascoltare e condividere. Ci stiamo ancora conoscendo, abbiamo impostato i primi protocolli di lavoro ma sarà un percorso a medio‐lungo termine.
« Je trouve très excitant de participer à un nouveau projet. Avec Rune, nous venons tout juste de commencer. C’est un garçon formidable, prêt à écouter et à partager. Nous sommes encore en train de faire connaissance, nous avons établi les premiers protocoles de travail, mais ce sera un parcours à moyen‐long terme. Il a un talent cristallin, mais il y a beaucoup à améliorer et il lui reste encore du chemin à parcourir pour devenir un vrai joueur. Jusqu’à présent, il a remporté des tournois, mais dans les tournois importants, il perdait souvent dès les premiers tours. Il va falloir qu’il gagne en régularité. Avec Holger, nous sommes encore dans les montagnes russes : parfois, il y a beaucoup d’enthousiasme pour les bonnes choses, mais ensuite, il y a peut‐être un rebond négatif. Il a toujours été prédestiné, je me souviens même quand il a remporté un set contre Nole à New York lors d’une de ses premières expériences en Grand Chelem. »
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 15:25