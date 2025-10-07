Co‐directeur de l’ATP 500 de Pékin qui s’est clôturé il y a une semaine avec le sacre de Jannik Sinner, Lars Graff a expliqué pourquoi, selon lui, cet évènement était à part dans le calendrier ATP.
« Après la finale en simple, nous avons permis à Jannik Sinner, à son équipe et à Learner Tien de prendre un vol privé d’ici à leur prochain tournoi, ce qu’ils ont vraiment apprécié. Ils ont trouvé que c’était une très bonne chose de notre part. Les joueurs sont également très satisfaits des spectateurs, car ils constatent qu’aucun autre pays au monde n’a des spectateurs aussi enthousiastes que ceux de l’Open de Chine. Les joueurs prennent davantage de photos. Sinner m’a dit qu’il avait pris plus de photos en une semaine à Pékin qu’en six mois en Europe, tout simplement parce que tout le monde veut avoir une photo avec lui, que ce soit en privé, pendant qu’il s’entraîne ou lorsqu’il signe des autographes. Le public est très enthousiaste. Il est également très impartial. Dans d’autres régions du monde, le public soutient toujours les joueurs locaux. En Chine, et à Pékin en particulier, le public est très impartial. Même lorsqu’il y a un joueur chinois, il soutient également l’adversaire, ce qui est très positif. »
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 14:51