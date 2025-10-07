Actuellement opposé à Jaume Munar, ce mardi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic est en grande souffrance.
Victime d’une alerte au niveau de la cheville en début de match et touché physiquement en raison notamment des conditions particulièrement humide, le Serbe s’accroche tant bien que mal.
Et comme lors de son match précédent, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a vomi sur le court, ce qui a donné un dialogue assez cocasse avec son adversaire espagnol.
Djokovic : « Sorry to hold you up, man, I gotta clean up my own barf«— Stephanie Myles (@OpenCourt) October 7, 2025
Munar : « No problem, amigo, Take your time.«
That’s where we are. pic.twitter.com/1wmvr8ZIjx
Djokovic : « Désolé de te faire attendre, mec, je dois nettoyer mon propre vomi.
Munar : « Pas de souci, amigo, prends ton temps. »
Un échange qui illustre parfaitement toute la difficulté de Djokovic à évoluer dans ces conditions très compliquées.
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 15:49