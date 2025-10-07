AccueilATPATP - ShanghaiDjokovic, pendant son match contre Munar : "Désolé de te faire attendre,...
ATP - Shanghai

Djokovic, pendant son match contre Munar : « Désolé de te faire attendre, je dois nettoyer mon propre vomi »

Thomas S
Par Thomas S

-

109

Actuellement opposé à Jaume Munar, ce mardi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic est en grande souffrance.

Victime d’une alerte au niveau de la cheville en début de match et touché physi­que­ment en raison notam­ment des condi­tions parti­cu­liè­re­ment humide, le Serbe s’ac­croche tant bien que mal. 

Et comme lors de son match précé­dent, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a vomi sur le court, ce qui a donné un dialogue assez cocasse avec son adver­saire espagnol. 

Djokovic : « Désolé de te faire attendre, mec, je dois nettoyer mon propre vomi.
Munar : « Pas de souci, amigo, prends ton temps. »

Un échange qui illustre parfai­te­ment toute la diffi­culté de Djokovic à évoluer dans ces condi­tions très compliquées. 

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 15:49

