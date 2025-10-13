Remporter un Masters 1000 en étant 204e mondial, et en battant son cousin germain (Arthur Rinderknech) en finale, cela peut sembler irréel. Et c’est pour­tant ce qu’a vécu Valentin Vacherot dimanche à Shanghai.

La lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, a rendu un très bel hommage au Monégasque lors de son émis­sion « Bartoli Time » dimanche soir sur RMC.

« C’est la plus belle histoire cette année dans le monde du tennis. C’est extra­or­di­naire. Je n’ai même pas de mots pour la décrire telle­ment c’est histo­rique ce qu’il est parvenu à faire en sortant des quali­fi­ca­tions. Pour vous dire même, quand il a atterri à Shanghai, il n’était pas sûr de pouvoir jouer le tournoi. Il était en dehors des quali­fi­ca­tions, il y a cru, et au final c’est lui qui a soulevé le trophée. Si les scéna­ristes holly­woo­diens avaient écrit un tel script, ils se seraient dit que c’était peut‐être un peu trop » Mais le conte de fées s’est réalisé. »