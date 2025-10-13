Remporter un Masters 1000 en étant 204e mondial, et en battant son cousin germain (Arthur Rinderknech) en finale, cela peut sembler irréel. Et c’est pourtant ce qu’a vécu Valentin Vacherot dimanche à Shanghai.
La lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, a rendu un très bel hommage au Monégasque lors de son émission « Bartoli Time » dimanche soir sur RMC.
« C’est la plus belle histoire cette année dans le monde du tennis. C’est extraordinaire. Je n’ai même pas de mots pour la décrire tellement c’est historique ce qu’il est parvenu à faire en sortant des qualifications. Pour vous dire même, quand il a atterri à Shanghai, il n’était pas sûr de pouvoir jouer le tournoi. Il était en dehors des qualifications, il y a cru, et au final c’est lui qui a soulevé le trophée. Si les scénaristes hollywoodiens avaient écrit un tel script, ils se seraient dit que c’était peut‐être un peu trop » Mais le conte de fées s’est réalisé. »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 16:55