Dans un épisode du podcast « Unscripted », dont les propos sont relayés par Tennis365, Nick Kyrgios a révélé avoir été déçu par Andy Murray, avec qui il entre­te­nait de très bons rapports.

« Je ne sais même pas s’il est encore un ami. Je suppose qu’il est main­te­nant comme un collègue. Nous étions plus proches avant. Il était l’une des personnes qui m’ont beau­coup soutenu quand j’al­lais mal, mais main­te­nant nous ne parlons plus autant. Je voulais qu’il parti­cipe à mon podcast, et il s’est comporté comme quel­qu’un de trop impor­tant. Voilà la vérité. Mec, trouve du temps… »