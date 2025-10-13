Dans un épisode du podcast « Unscripted », dont les propos sont relayés par Tennis365, Nick Kyrgios a révélé avoir été déçu par Andy Murray, avec qui il entretenait de très bons rapports.
« Je ne sais même pas s’il est encore un ami. Je suppose qu’il est maintenant comme un collègue. Nous étions plus proches avant. Il était l’une des personnes qui m’ont beaucoup soutenu quand j’allais mal, mais maintenant nous ne parlons plus autant. Je voulais qu’il participe à mon podcast, et il s’est comporté comme quelqu’un de trop important. Voilà la vérité. Mec, trouve du temps… »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 17:14