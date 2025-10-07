Dans un nouveau post Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a donné son avis sur l’abandon de Jannik Sinner face à Tallon Griekspoor au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.
« Quand je vois des gens suggérer sur les réseaux sociaux que Jannik Sinner a simulé pour écourter son tournoi… C’est une blague. C’est l’un des joueurs les plus sérieux, professionnels et engagés du circuit. S’il entre sur le court, c’est pour gagner. Mais quand on voit Jannik à peine capable de marcher à la fin de son match, pris de crampes et contraint de se retirer, on peut se demander : comment est‐ce possible ? Les gens sous‐estiment souvent l’un des adversaires les plus coriaces du tennis : les conditions météorologiques, et ici, l’humidité. Elle peut briser même les athlètes les plus forts. Dimanche à Shanghai, le corps de Jannik Sinner a lâché. Et il n’était pas le seul : Taylor Fritz a connu des problèmes similaires, et même Novak Djokovic a vomi deux fois pendant son match. Pour Jannik, ce n’est pas une question de condition physique ou d’effort. Il s’agit d’apprendre à anticiper. La prochaine fois, son équipe se préparera différemment : plus d’hydratation avant le match, plus d’électrolytes, une meilleure gestion des réserves du corps. »
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 08:48