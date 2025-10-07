Dans un nouveau post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a donné son avis sur l’abandon de Jannik Sinner face à Tallon Griekspoor au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

« Quand je vois des gens suggérer sur les réseaux sociaux que Jannik Sinner a simulé pour écourter son tournoi… C’est une blague. C’est l’un des joueurs les plus sérieux, profes­sion­nels et engagés du circuit. S’il entre sur le court, c’est pour gagner. Mais quand on voit Jannik à peine capable de marcher à la fin de son match, pris de crampes et contraint de se retirer, on peut se demander : comment est‐ce possible ? Les gens sous‐estiment souvent l’un des adver­saires les plus coriaces du tennis : les condi­tions météo­ro­lo­giques, et ici, l’hu­mi­dité. Elle peut briser même les athlètes les plus forts. Dimanche à Shanghai, le corps de Jannik Sinner a lâché. Et il n’était pas le seul : Taylor Fritz a connu des problèmes simi­laires, et même Novak Djokovic a vomi deux fois pendant son match. Pour Jannik, ce n’est pas une ques­tion de condi­tion physique ou d’ef­fort. Il s’agit d’ap­prendre à anti­ciper. La prochaine fois, son équipe se prépa­rera diffé­rem­ment : plus d’hy­dra­ta­tion avant le match, plus d’élec­tro­lytes, une meilleure gestion des réserves du corps. »