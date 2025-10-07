Dans des conditions de jeu toujours aussi éprouvantes, Arthur Rinderknech a frappé en gros coup en s’offrant Alexander Zverev au troisième tour du Masters 1000 de Madrid, trois mois après l’avoir déjà battu à Wimbledon.
« C’est dur ! C’est dur pour tout le monde. La moitié des matches ne vont pas au bout. La moitié des matches, les gars finissent avec des crampes. On utilise un nombre incroyable de polos à chaque match. Heureusement, la laverie ici fonctionne très bien. Je vais faire beaucoup de lessives pour le prochain match », a déclaré le Français après sa victoire dans des propos relayés par Tennis Legend.
Rinderknech, 54e mondial, va désormais affronter Jiri Lehecka (19e) en huitièmes de finale.
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 09:21