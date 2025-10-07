AccueilATPATP - ShanghaiRinderknech, tombeur de Zverev : "Heureusement que la laverie fonctionne très bien...
ATP - Shanghai

Rinderknech, tombeur de Zverev : « Heureusement que la laverie fonc­tionne très bien ici. On utilise un nombre incroyable de polos à chaque match »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

86

Dans des condi­tions de jeu toujours aussi éprou­vantes, Arthur Rinderknech a frappé en gros coup en s’of­frant Alexander Zverev au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid, trois mois après l’avoir déjà battu à Wimbledon. 

« C’est dur ! C’est dur pour tout le monde. La moitié des matches ne vont pas au bout. La moitié des matches, les gars finissent avec des crampes. On utilise un nombre incroyable de polos à chaque match. Heureusement, la laverie ici fonc­tionne très bien. Je vais faire beau­coup de lessives pour le prochain match », a déclaré le Français après sa victoire dans des propos relayés par Tennis Legend.

Rinderknech, 54e mondial, va désor­mais affronter Jiri Lehecka (19e) en huitièmes de finale. 

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 09:21

Article précédent
Mouratoglou sur l’abandon de Sinner : « Quand on voit Jannik à peine capable de marcher à la fin de son match, pris de crampes et contraint de se retirer, on peut se demander : comment est‐ce possible ? Même Djokovic a vomi deux fois pendant son match »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.