Dans des condi­tions de jeu toujours aussi éprou­vantes, Arthur Rinderknech a frappé en gros coup en s’of­frant Alexander Zverev au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid, trois mois après l’avoir déjà battu à Wimbledon.

« C’est dur ! C’est dur pour tout le monde. La moitié des matches ne vont pas au bout. La moitié des matches, les gars finissent avec des crampes. On utilise un nombre incroyable de polos à chaque match. Heureusement, la laverie ici fonc­tionne très bien. Je vais faire beau­coup de lessives pour le prochain match », a déclaré le Français après sa victoire dans des propos relayés par Tennis Legend.

🗣️« C’est dur ! C’est dur pour tout le monde. La moitié des matches ne vont pas au bout. La moitié des matches, les gars finissent avec des crampes.



On utilise un nombre incroyable de polos à chaque match. Heureusement, la laverie ici fonc­tionne très bien. Je vais faire… pic.twitter.com/PJV6O4fdZa — Tennis Legend (@TennisLegende) October 6, 2025

Rinderknech, 54e mondial, va désor­mais affronter Jiri Lehecka (19e) en huitièmes de finale.