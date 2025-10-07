Battu par Alexander Rinderknech au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, Alexander Zverev ne profite pas du forfait de Carlos Alcaraz et de l’abandon de Jannik Sinner.
Dans des propos relayés par Eurosport Allemagne après sa défaite face au Français, le numéro 3 mondial a fait son auto‐critique.
« On va voir si je serai à nouveau en pleine forme cette année. C’est vraiment un combat. Les pépins physiques ne s’arrêtent tout simplement pas. Ça a été une année difficile sur le plan physique. La dernière fois que j’ai joué un tournoi sans douleur, c’était à l’Open d’Australie… Je n’ai tout simplement pas confiance en moi, je ne crois pas en mes coups. Mon année a été horrible, je joue tout simplement un tennis horrible. »
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 08:16