Zverev se lâche après sa défaite contre Rinderknech : « Mon année a été horrible, mon tennis est horrible. Je n’ai tout simple­ment pas confiance en moi, je ne crois pas en mes coups »

Battu par Alexander Rinderknech au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Alexander Zverev ne profite pas du forfait de Carlos Alcaraz et de l’abandon de Jannik Sinner. 

Dans des propos relayés par Eurosport Allemagne après sa défaite face au Français, le numéro 3 mondial a fait son auto‐critique. 

« On va voir si je serai à nouveau en pleine forme cette année. C’est vrai­ment un combat. Les pépins physiques ne s’ar­rêtent tout simple­ment pas. Ça a été une année diffi­cile sur le plan physique. La dernière fois que j’ai joué un tournoi sans douleur, c’était à l’Open d’Australie… Je n’ai tout simple­ment pas confiance en moi, je ne crois pas en mes coups. Mon année a été horrible, je joue tout simple­ment un tennis horrible. »

