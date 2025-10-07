Après un gros combat d’une durée de 2 heures et 30 minutes de jeu, Holger Rune est venu à bout du « bombar­dier » fran­çais Giovanni Mpetshi Perricard en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai : 6–4, 6–7(7), 6–3.

Aux commen­taires du match sur Eurosport, Nicolas Mahut a été impres­sionné par la perfor­mance du joueur danois.

« Ils étaient à une victoire partout. La belle a tenu toutes ses promesses, c’était un super match de la part des deux joueurs. J’ai vrai­ment été impres­sionné par Holger Rune. Il a gardé son calme et a été très très bon du début à la fin. Il aura fallu un Giovanni excep­tionnel dans la deuxième manche pour la remporter et se laisser une chance de gagner ce match. C’est un gros tournoi de la part de Giovanni après sa victoire contre Taylor Fritz. Il n’était pas loin de réci­diver aujourd’hui. Rune n’a commis que 9 fautes directes en 2h30 avec la pres­sion que met Giovanni, c’est excep­tionnel. Un grand coup de chapeau à lui. S’il continue comme ça, il va, à mon avis, aller très très loin et pour­quoi pas disputer une nouvelle finale de Masters 1000. »

En quarts de finale, le 9e mondial affron­tera le vain­queur du match entre le Monégasque Valentin Vacherot (204e mondial) et le Néerlandais Tallon Griekspoor (31e mondial).