Après un gros combat d’une durée de 2 heures et 30 minutes de jeu, Holger Rune est venu à bout du « bombardier » français Giovanni Mpetshi Perricard en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai : 6–4, 6–7(7), 6–3.
Aux commentaires du match sur Eurosport, Nicolas Mahut a été impressionné par la performance du joueur danois.
« Ils étaient à une victoire partout. La belle a tenu toutes ses promesses, c’était un super match de la part des deux joueurs. J’ai vraiment été impressionné par Holger Rune. Il a gardé son calme et a été très très bon du début à la fin. Il aura fallu un Giovanni exceptionnel dans la deuxième manche pour la remporter et se laisser une chance de gagner ce match. C’est un gros tournoi de la part de Giovanni après sa victoire contre Taylor Fritz. Il n’était pas loin de récidiver aujourd’hui. Rune n’a commis que 9 fautes directes en 2h30 avec la pression que met Giovanni, c’est exceptionnel. Un grand coup de chapeau à lui. S’il continue comme ça, il va, à mon avis, aller très très loin et pourquoi pas disputer une nouvelle finale de Masters 1000. »
En quarts de finale, le 9e mondial affrontera le vainqueur du match entre le Monégasque Valentin Vacherot (204e mondial) et le Néerlandais Tallon Griekspoor (31e mondial).
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 12:41