Lauréate de l’US Open 2019 à seulement 19 ans, Bianca Andreescu sait mieux que quiconque ce qu’a pu traverser Emma Raducanu, sacrée à la surprise générale à New York en 2021 alors qu’elle n’avait que 18 ans.
« J’aurais fait les choses différemment après avoir remporté l’US Open, j’aurais eu besoin de plus de conseils sur la façon de gérer tout cela, mais je pense que pour elle, cela a dû être encore pire, car elle est britannique, elle a acquis une grande notoriété, elle a des sponsors… Je suis heureuse qu’elle recommence à jouer un tennis de haut niveau, j’espère en faire autant un jour », a déclaré le Canadienne lors d’une interview accordée à Tennis365.
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 12:17