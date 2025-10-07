AccueilWTAAndreescu sur Raducanu : "J'aurais fait les choses différemment après avoir remporté...
WTA

Andreescu sur Raducanu : « J’aurais fait les choses diffé­rem­ment après avoir remporté l’US Open mais je pense que pour elle, cela a dû être encore pire »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

181

Lauréate de l’US Open 2019 à seule­ment 19 ans, Bianca Andreescu sait mieux que quiconque ce qu’a pu traverser Emma Raducanu, sacrée à la surprise géné­rale à New York en 2021 alors qu’elle n’avait que 18 ans.

« J’aurais fait les choses diffé­rem­ment après avoir remporté l’US Open, j’au­rais eu besoin de plus de conseils sur la façon de gérer tout cela, mais je pense que pour elle, cela a dû être encore pire, car elle est britan­nique, elle a acquis une grande noto­riété, elle a des spon­sors… Je suis heureuse qu’elle recom­mence à jouer un tennis de haut niveau, j’es­père en faire autant un jour », a déclaré le Canadienne lors d’une inter­view accordée à Tennis365.

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 12:17

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !
Article suivant
Nicolas Mahut sur Rune, tombeur de Mpetshi Perricard : « J’ai vrai­ment été impres­sionné par Holger. S’il continue comme ça, il va, à mon avis, aller très très loin »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.