Lauréate de l’US Open 2019 à seule­ment 19 ans, Bianca Andreescu sait mieux que quiconque ce qu’a pu traverser Emma Raducanu, sacrée à la surprise géné­rale à New York en 2021 alors qu’elle n’avait que 18 ans.

« J’aurais fait les choses diffé­rem­ment après avoir remporté l’US Open, j’au­rais eu besoin de plus de conseils sur la façon de gérer tout cela, mais je pense que pour elle, cela a dû être encore pire, car elle est britan­nique, elle a acquis une grande noto­riété, elle a des spon­sors… Je suis heureuse qu’elle recom­mence à jouer un tennis de haut niveau, j’es­père en faire autant un jour », a déclaré le Canadienne lors d’une inter­view accordée à Tennis365.