Tous les passionnés de tennis ont été conquis par la pépite Canadienne Victoria Mboko, qui est allée remporter son premier titre à domi­cile, au WTA 1000 de Montréal.

Ce titre annonce une carrière glorieuse à la jeune joueuse de 18 ans à peine, mais il va évidem­ment falloir conti­nuer de travailler sérieu­se­ment pour capi­ta­liser sur sa forme du moment et la prolonger. Heureusement, Mboko a de bons exemples, à commencer par sa compa­triote Bianca Andreescu, qui a récem­ment délivré quelques conseils dont la nouvelle star du tennis féminin pour­rait se servir.

« Je suis sûre qu’elle veut accom­plir bien plus que ce tournoi, qui est évidem­ment un bel accom­plis­se­ment, mais il faut main­tenir cette dyna­mique. Il est donc primor­dial de se concen­trer sur le processus plutôt que sur les résul­tats, car une fois qu’on y a goûté, on ne cesse de vouloir conti­nuer. Ça peut être une distrac­tion, genre, d’ac­cord, il faut que je trouve comment y arriver, car être constante peut toujours être diffi­cile. Et puis, il faut s’en­tourer de personnes qui se soucient vrai­ment de soi. Avec toute l’at­ten­tion, les médias et tout le monde, il pour­rait y avoir des gens qui veulent travailler avec elle ou avec vous, ou simple­ment des inconnus qui veulent être ses amis. Mais je pense qu’il est vrai­ment impor­tant qu’elle garde un cercle restreint et qu’elle fasse confiance à son intui­tion pour savoir qui garder dans son cercle. »