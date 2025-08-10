Tous les passionnés de tennis ont été conquis par la pépite Canadienne Victoria Mboko, qui est allée remporter son premier titre à domicile, au WTA 1000 de Montréal.
Ce titre annonce une carrière glorieuse à la jeune joueuse de 18 ans à peine, mais il va évidemment falloir continuer de travailler sérieusement pour capitaliser sur sa forme du moment et la prolonger. Heureusement, Mboko a de bons exemples, à commencer par sa compatriote Bianca Andreescu, qui a récemment délivré quelques conseils dont la nouvelle star du tennis féminin pourrait se servir.
« Je suis sûre qu’elle veut accomplir bien plus que ce tournoi, qui est évidemment un bel accomplissement, mais il faut maintenir cette dynamique. Il est donc primordial de se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats, car une fois qu’on y a goûté, on ne cesse de vouloir continuer. Ça peut être une distraction, genre, d’accord, il faut que je trouve comment y arriver, car être constante peut toujours être difficile. Et puis, il faut s’entourer de personnes qui se soucient vraiment de soi. Avec toute l’attention, les médias et tout le monde, il pourrait y avoir des gens qui veulent travailler avec elle ou avec vous, ou simplement des inconnus qui veulent être ses amis. Mais je pense qu’il est vraiment important qu’elle garde un cercle restreint et qu’elle fasse confiance à son intuition pour savoir qui garder dans son cercle. »
Publié le dimanche 10 août 2025 à 15:17