Roger Federer a annoncé sa retraite depuis maintenant près de 3 ans, et le Suisse manque évidemment à tous ses fans.
Le style est la classe de Roger resteront gravés dans les mémoires, et chaque opportunité d’assister de nouveau à un évènement où le vainqueur de 20 Grands Chelems touche une raquette est évidemment une occasion à saisir.
Et justement, le Suisse sera présent au Masters 1000 de Shangaï pour jouer un match de double avec des célébrités Chinoises : Donnie Yen, acteur et réalisateur, Wu Lei, acteur, et Zheng Jie, ancienne joueuse professionnelle.
Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025
Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match !#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B
Une belle occasion d’admirer la classe encore intacte de Roger !
Publié le dimanche 10 août 2025 à 15:48