ATP - Shanghai

Roger Federer va rejouer !

Roger Federer a annoncé sa retraite depuis main­te­nant près de 3 ans, et le Suisse manque évidem­ment à tous ses fans.

Le style est la classe de Roger reste­ront gravés dans les mémoires, et chaque oppor­tu­nité d’as­sister de nouveau à un évène­ment où le vain­queur de 20 Grands Chelems touche une raquette est évidem­ment une occa­sion à saisir.

Et juste­ment, le Suisse sera présent au Masters 1000 de Shangaï pour jouer un match de double avec des célé­brités Chinoises : Donnie Yen, acteur et réali­sa­teur, Wu Lei, acteur, et Zheng Jie, ancienne joueuse professionnelle.

Une belle occa­sion d’ad­mirer la classe encore intacte de Roger !

Publié le dimanche 10 août 2025 à 15:48

