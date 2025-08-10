Roger Federer a annoncé sa retraite depuis main­te­nant près de 3 ans, et le Suisse manque évidem­ment à tous ses fans.

Le style est la classe de Roger reste­ront gravés dans les mémoires, et chaque oppor­tu­nité d’as­sister de nouveau à un évène­ment où le vain­queur de 20 Grands Chelems touche une raquette est évidem­ment une occa­sion à saisir.

Et juste­ment, le Suisse sera présent au Masters 1000 de Shangaï pour jouer un match de double avec des célé­brités Chinoises : Donnie Yen, acteur et réali­sa­teur, Wu Lei, acteur, et Zheng Jie, ancienne joueuse professionnelle.

Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match !#rolex­shan­ghai­mas­ters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025

Une belle occa­sion d’ad­mirer la classe encore intacte de Roger !