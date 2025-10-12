AccueilATPATP - ShanghaiPrésent pour la finale entre Rinderknech et Vacherot, Roger Federer était lui...
ATP - Shanghai

Présent pour la finale entre Rinderknech et Vacherot, Roger Federer était lui aussi très ému

Thomas S
Par Thomas S

-

247

Présent depuis quelques jours à Shanghai où il a notam­ment parti­cipé un match en double pour diffé­rents spon­sors, Roger Federer n’a pas manqué une miette de la finale entre Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech ce dimanche. Et après l’in­croyable sacre du Monégasque, le Suisse est égale­ment resté en tribunes pour la céré­monie de remise des prix où les émotions étaient au rendez‐vous. 

Et à en juger les quelques plans sur lui pendant les discours des deux cham­pions, Roger était un peu comme nous tous, très ému par cette histoire magni­fique entre les deux cousins. 

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 15:05

Article précédent
Valentin Vacherot à Arthur Rinderknech après sa victoire en finale : « J’ai toujours rêvé de te suivre dans le Top 100, cela a mis quelques années. Maintenant, on y est et j’es­père qu’on va y rester le plus long­temps possible »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.