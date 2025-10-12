Présent depuis quelques jours à Shanghai où il a notam­ment parti­cipé un match en double pour diffé­rents spon­sors, Roger Federer n’a pas manqué une miette de la finale entre Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech ce dimanche. Et après l’in­croyable sacre du Monégasque, le Suisse est égale­ment resté en tribunes pour la céré­monie de remise des prix où les émotions étaient au rendez‐vous.

Et à en juger les quelques plans sur lui pendant les discours des deux cham­pions, Roger était un peu comme nous tous, très ému par cette histoire magni­fique entre les deux cousins.