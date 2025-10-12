Présent depuis quelques jours à Shanghai où il a notamment participé un match en double pour différents sponsors, Roger Federer n’a pas manqué une miette de la finale entre Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech ce dimanche. Et après l’incroyable sacre du Monégasque, le Suisse est également resté en tribunes pour la cérémonie de remise des prix où les émotions étaient au rendez‐vous.
👋 @rogerfederer— ATP Tour (@atptour) October 12, 2025
The two‐time master of Shanghai watches the 2025 @SH_RolexMasters final 🤩#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/PEFjKprxNO
Et à en juger les quelques plans sur lui pendant les discours des deux champions, Roger était un peu comme nous tous, très ému par cette histoire magnifique entre les deux cousins.
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 15:05