Auteur d’une performance unique et historique en remportant le Masters 1000 de Shanghai en étant 204e mondial et pour seulement sa septième participation à un tournoi sur le circuit principal, Valentin Vacherot a ébloui et ému tous les fans de tennis en ce dimanche 12 octobre 2025.
Invité à s’exprimer pensant la cérémonie de remises des prix, le Monégasque n’a pas manqué de remercier son cousin.
« J’ai toujours rêvé de te suivre dans le Top 100, cela a mis quelques années à venir. Maintenant, on y est et j’espère qu’on va y rester le plus longtemps possible. Merci pour tout et je pense qu’on ne peut pas rêver mieux avec cette première finale ensemble », a déclaré celui qui sera 40e mondial ce lundi, soit un bon phénoménal de 164 places.
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 14:44