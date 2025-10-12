AccueilATPATP - ShanghaiValentin Vacherot à Arthur Rinderknech après sa victoire en finale : "J'ai...
ATP - Shanghai

Valentin Vacherot à Arthur Rinderknech après sa victoire en finale : « J’ai toujours rêvé de te suivre dans le Top 100, cela a mis quelques années. Maintenant, on y est et j’es­père qu’on va y rester le plus long­temps possible »

Thomas S

Auteur d’une perfor­mance unique et histo­rique en rempor­tant le Masters 1000 de Shanghai en étant 204e mondial et pour seule­ment sa septième parti­ci­pa­tion à un tournoi sur le circuit prin­cipal, Valentin Vacherot a ébloui et ému tous les fans de tennis en ce dimanche 12 octobre 2025.

Invité à s’ex­primer pensant la céré­monie de remises des prix, le Monégasque n’a pas manqué de remer­cier son cousin. 

« J’ai toujours rêvé de te suivre dans le Top 100, cela a mis quelques années à venir. Maintenant, on y est et j’es­père qu’on va y rester le plus long­temps possible. Merci pour tout et je pense qu’on ne peut pas rêver mieux avec cette première finale ensemble », a déclaré celui qui sera 40e mondial ce lundi, soit un bon phéno­ménal de 164 places. 

