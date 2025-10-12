AccueilATPATP - ShanghaiGilles Simon, après le titre historique de Vacherot contre Rinderknech : "Je...
ATP - Shanghai

Gilles Simon, après le titre histo­rique de Vacherot contre Rinderknech : « Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour se remettre de ce tournoi tant les émotions étaient fortes. Merci les gars d’avoir illu­miné ce Masters 1000 »

Thomas S
Par Thomas S

-

718

Devant sa télé­vi­sion comme des millions de fans pour assister au sacre incroyable et histo­rique de Valentin Vacherot face à Arthur Rinderknech en finale du Masters 1000 de Shanghai ce dimanche, Gilles Simon a parfai­te­ment résumé le senti­ment général. 

« Ce sera donc pour Valentin ! Déçu pour Arthur mais l’histoire reste magni­fique. Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour se remettre de ce tournoi tant les émotions étaient fortes. Merci les gars d’avoir illu­miné ce Masters 1000 de Shanghai. »

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 15:38

Article précédent
Présent pour la finale entre Rinderknech et Vacherot, Roger Federer était lui aussi très ému
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.