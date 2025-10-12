Devant sa télévision comme des millions de fans pour assister au sacre incroyable et historique de Valentin Vacherot face à Arthur Rinderknech en finale du Masters 1000 de Shanghai ce dimanche, Gilles Simon a parfaitement résumé le sentiment général.
Ce sera donc pour Valentin ! Déçu pour Arthur mais l’histoire reste magnifique 🤩. Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour se remettre de ce tournoi tant les émotions étaient fortes. Merci les gars d’avoir illuminé ce Master 1000 de Shanghai 🔥🔥🔥— Gilles SIMON (@GillesSimon84) October 12, 2025
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 15:38