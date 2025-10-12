Devant sa télé­vi­sion comme des millions de fans pour assister au sacre incroyable et histo­rique de Valentin Vacherot face à Arthur Rinderknech en finale du Masters 1000 de Shanghai ce dimanche, Gilles Simon a parfai­te­ment résumé le senti­ment général.

Ce sera donc pour Valentin ! Déçu pour Arthur mais l’histoire reste magni­fique 🤩. Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour se remettre de ce tournoi tant les émotions étaient fortes. Merci les gars d’avoir illu­miné ce Master 1000 de Shanghai 🔥🔥🔥 — Gilles SIMON (@GillesSimon84) October 12, 2025

