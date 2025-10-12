Forcément déçu et épuisé après sa défaite en finale du Masters 1000 de Shanghai face à son cousin, Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech a longue­ment remercié Lucas Pouille lors de son discours pendant la remise des prix.

Toujours en acti­vité mais sérieu­se­ment blessé au tendon d’Achille et au poignet, l’an­cien 10e mondial a accepté au début de l’été d’aider son compa­triote qui était alors en plein doute (il sera 28e mondial ce lundi).

« Merci à Lucas [Pouille]. Nous avons commencé et j’étais au plus bas il y a cinq mois. Je pensais arrêter le tennis à un moment donné parce que je n’en voyais plus l’in­térêt et tu as cru en moi, tu m’as donné une chance, tu m’as fait confiance. Nous avons avancé et nous voilà, dans le top 30 quelque chose pour la fin de la saison. J’espère que ce n’est que le début. Je ne peux pas te remer­cier assez… Rose [la fille de 4 ans de Lucas Pouille] m’a donné un porte‐bonheur, et je pense que c’est un bon. Merci… Merci à ma femme, elle est incroyable. Merci à tes parents [ceux de Vacherot], merci à mes parents parce que nous sommes ici grâce à eux. Merci à toute ma famille. »

