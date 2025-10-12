AccueilATPATP - ShanghaiArthur Rinderknech n'oublie pas Lucas Pouille après sa défaite en finale :...
ATP - ShanghaiFrance

Arthur Rinderknech n’ou­blie pas Lucas Pouille après sa défaite en finale : « Quand nous avons commencé, j’étais au plus bas. Je pensais arrêter le tennis et tu as cru en moi, tu m’as donné une chance, tu m’as fait confiance »

Thomas S
Par Thomas S

-

311

Forcément déçu et épuisé après sa défaite en finale du Masters 1000 de Shanghai face à son cousin, Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech a longue­ment remercié Lucas Pouille lors de son discours pendant la remise des prix.

Toujours en acti­vité mais sérieu­se­ment blessé au tendon d’Achille et au poignet, l’an­cien 10e mondial a accepté au début de l’été d’aider son compa­triote qui était alors en plein doute (il sera 28e mondial ce lundi). 

« Merci à Lucas [Pouille]. Nous avons commencé et j’étais au plus bas il y a cinq mois. Je pensais arrêter le tennis à un moment donné parce que je n’en voyais plus l’in­térêt et tu as cru en moi, tu m’as donné une chance, tu m’as fait confiance. Nous avons avancé et nous voilà, dans le top 30 quelque chose pour la fin de la saison. J’espère que ce n’est que le début. Je ne peux pas te remer­cier assez… Rose [la fille de 4 ans de Lucas Pouille] m’a donné un porte‐bonheur, et je pense que c’est un bon. Merci… Merci à ma femme, elle est incroyable. Merci à tes parents [ceux de Vacherot], merci à mes parents parce que nous sommes ici grâce à eux. Merci à toute ma famille. »

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 16:10

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Coco Gauff à Jessica Pegula après l’avoir battue en finale : « Sais‐tu pour­quoi je t’ap­précie ? Quand je suis arrivée sur le circuit, tu as été l’une des premières personnes à être gentille avec moi et à m’ac­cueillir à bras ouverts »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.