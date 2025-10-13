Invité de l’émission « Bartoli Time » sur RMC après la défaite d’Arthur Rinderknech contre le Monégasque Valentin Vacherot en finale du Masters 1000 de Shanghai, Lucas Pouille, qui entraîne le Français depuis quelques mois, affirme ne pas avoir été vraiment surpris par le parcours exceptionnel de son joueur.
« C’est une semaine exceptionnelle et je mentirais si je disais que j’étais persuadé qu’il irait en finale, mais par contre, ce que j’avais dit à Arthur à la fin de Wimbledon, c’est que j’étais sûr qu’il jouerait des derniers carrés, pour un grand titre d’ici la fin de saison. Ça devait être un objectif, ça passait par beaucoup de boulot, des étapes, mais il en avait toutes les capacités. »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 12:56