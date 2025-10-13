AccueilATPATP - ShanghaiLucas Pouille, coach de Rinderknech : "Je mentirais si je disais que...
ATP - Shanghai

Lucas Pouille, coach de Rinderknech : « Je menti­rais si je disais que j’étais persuadé qu’il irait en finale, mais par contre, ce que j’avais dit à Arthur à la fin de Wimbledon, c’est que j’étais sûr qu’il joue­rait pour un grand titre d’ici la fin de saison »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

477
Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Invité de l’émis­sion « Bartoli Time » sur RMC après la défaite d’Arthur Rinderknech contre le Monégasque Valentin Vacherot en finale du Masters 1000 de Shanghai, Lucas Pouille, qui entraîne le Français depuis quelques mois, affirme ne pas avoir été vrai­ment surpris par le parcours excep­tionnel de son joueur. 

« C’est une semaine excep­tion­nelle et je menti­rais si je disais que j’étais persuadé qu’il irait en finale, mais par contre, ce que j’avais dit à Arthur à la fin de Wimbledon, c’est que j’étais sûr qu’il joue­rait des derniers carrés, pour un grand titre d’ici la fin de saison. Ça devait être un objectif, ça passait par beau­coup de boulot, des étapes, mais il en avait toutes les capacités. »

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 12:56

Article précédent
Valentin Vacherot, tombeur de son cousin, Arthur Rinderknech : « Ce dimanche matin avant la finale, on a pris le petit déj ensemble, on s’est échauffés ensemble avec des petites blagues par‐ci par‐là avec son pote et les coaches »
Article suivant
« Djokovic n’a pas connu un seul match sans problème physique mais ce qui mérite d’être souligné, c’est qu’il a atteint les demi‐finales et n’a pas aban­donné », fait remar­quer José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.