Invité de l’émis­sion « Bartoli Time » sur RMC après la défaite d’Arthur Rinderknech contre le Monégasque Valentin Vacherot en finale du Masters 1000 de Shanghai, Lucas Pouille, qui entraîne le Français depuis quelques mois, affirme ne pas avoir été vrai­ment surpris par le parcours excep­tionnel de son joueur.

« C’est une semaine excep­tion­nelle et je menti­rais si je disais que j’étais persuadé qu’il irait en finale, mais par contre, ce que j’avais dit à Arthur à la fin de Wimbledon, c’est que j’étais sûr qu’il joue­rait des derniers carrés, pour un grand titre d’ici la fin de saison. Ça devait être un objectif, ça passait par beau­coup de boulot, des étapes, mais il en avait toutes les capacités. »