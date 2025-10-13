AccueilATPATP - ShanghaiValentin Vacherot, tombeur de son cousin, Arthur Rinderknech : "Ce dimanche matin...
Valentin Vacherot, tombeur de son cousin, Arthur Rinderknech : « Ce dimanche matin avant la finale, on a pris le petit déj ensemble, on s’est échauffés ensemble avec des petites blagues par‐ci par‐là avec son pote et les coaches »

Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par L’Equipe après son incroyable sacre à Shanghai, le Monégasque Valentin Vacherot a raconté comment il avait préparé cette finale face à son cousin germain, le Français Arthur Rinderknech. 

« On a pris le petit déj ensemble, on s’est échauffés ensemble avec des petites blagues par‐ci par‐là avec son pote et les coaches. Après, on est des joueurs de tennis profes­sion­nels. Le plus dur, c’était de faire abstrac­tion de tout ça et d’ar­river à jouer à 150 %. De vouloir détruire celui qui est en face. Arthur a mieux fait ça que moi au début. Pendant long­temps ça a été une bagarre de service. Ça a tourné au moment où je l’ai breaké, avec l’in­ten­sité du match qui a vrai­ment augmenté, où le public s’est mis vrai­ment dedans. On a donné du beau show pour le tennis. »

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 12:13

