Dans des propos relayés par L’Equipe après son incroyable sacre à Shanghai, le Monégasque Valentin Vacherot a raconté comment il avait préparé cette finale face à son cousin germain, le Français Arthur Rinderknech.
« On a pris le petit déj ensemble, on s’est échauffés ensemble avec des petites blagues par‐ci par‐là avec son pote et les coaches. Après, on est des joueurs de tennis professionnels. Le plus dur, c’était de faire abstraction de tout ça et d’arriver à jouer à 150 %. De vouloir détruire celui qui est en face. Arthur a mieux fait ça que moi au début. Pendant longtemps ça a été une bagarre de service. Ça a tourné au moment où je l’ai breaké, avec l’intensité du match qui a vraiment augmenté, où le public s’est mis vraiment dedans. On a donné du beau show pour le tennis. »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 12:13