Entraîneur heureux d’Arthur Rinderknech, qui va disputer ce dimanche (pas avant 10h30) la première finale en Masters 1000 de sa carrière face à son cousin, Valentin Vacherot, Lucas Pouille s’est longue­ment exprimé chez nos confrères de L’Équipe.

Et l’an­cien 10e joueur mondial a tenu à rappeler un fait impor­tant avant cette finale très particulière.

« L’aspect émotionnel va être impor­tant. Quand on joue un ami sur le circuit, c’est parti­cu­lier, diffé­rent. Mais là, ce n’est pas un ami, c’est son cousin, c’est sa famille. On peut imaginer les conver­sa­tions dans leur famille en ce moment et depuis une semaine, c’est assez dingue. Il va falloir préparer ça émotion­nel­le­ment, mais c’est aussi une première finale de Masters 1000. Il faut bien se dire qu’un des deux va accom­plir quelque chose que Richard Gasquet, Gaël Monfils et Gilles Simon n’ont pas réussi. On parle de trois immenses cham­pions, top 10, pendant quinze ans au plus haut niveau. Donc au‐delà de l’as­pect émotionnel fami­lial, il y a un enjeu énorme. Des joueurs fran­çais – même si Valentin est Monégasque – qui ont gagné des Masters 1000, il n’y en a pas des masses. C’est le deuxième plus grand titre indi­vi­duel derrière le Grand Chelem. Tout ça est à prendre en compte dans la prépa­ra­tion du match. »