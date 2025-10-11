Entraîneur heureux d’Arthur Rinderknech, qui va disputer ce dimanche (pas avant 10h30) la première finale en Masters 1000 de sa carrière face à son cousin, Valentin Vacherot, Lucas Pouille s’est longuement exprimé chez nos confrères de L’Équipe.
Et l’ancien 10e joueur mondial a tenu à rappeler un fait important avant cette finale très particulière.
« L’aspect émotionnel va être important. Quand on joue un ami sur le circuit, c’est particulier, différent. Mais là, ce n’est pas un ami, c’est son cousin, c’est sa famille. On peut imaginer les conversations dans leur famille en ce moment et depuis une semaine, c’est assez dingue. Il va falloir préparer ça émotionnellement, mais c’est aussi une première finale de Masters 1000. Il faut bien se dire qu’un des deux va accomplir quelque chose que Richard Gasquet, Gaël Monfils et Gilles Simon n’ont pas réussi. On parle de trois immenses champions, top 10, pendant quinze ans au plus haut niveau. Donc au‐delà de l’aspect émotionnel familial, il y a un enjeu énorme. Des joueurs français – même si Valentin est Monégasque – qui ont gagné des Masters 1000, il n’y en a pas des masses. C’est le deuxième plus grand titre individuel derrière le Grand Chelem. Tout ça est à prendre en compte dans la préparation du match. »
