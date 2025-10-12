Daniil était forcé­ment déçu mais il était surtout exténue comme il l’a expliqué à nos confrères du site russe Championnat.

« Jusqu’ici, tout est positif. J’ai bien joué ici à Shanghai. J’ai battu de bons adver­saires, même chose à Pékin. Bien sûr, c’est déce­vant, car j’au­rais pu bien mieux jouer aujourd’hui. Surtout, disons, parce que j’ai plus d’ex­pé­rience qu’Arthur ou Valentin dans ce genre de matchs. Mais Arthur a été solide. En gros, dès le début, même dans le premier set, que j’ai gagné, il s’est battu jusqu’au bout. Ça arrive, et j’es­père pouvoir faire mieux la prochaine fois. Pour être tout à fait honnête, je suis telle­ment fatigué que je ne suis ni triste ni heureux »