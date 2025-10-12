AccueilATPATP - ShanghaiMedvedev battu par Rinderknech : "Pour être tout à fait honnête, je...
ATP - Shanghai

Medvedev battu par Rinderknech : « Pour être tout à fait honnête, je suis telle­ment fatigué que je ne suis ni triste ni heureux »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

2595

Daniil était forcé­ment déçu mais il était surtout exténue comme il l’a expliqué à nos confrères du site russe Championnat.

« Jusqu’ici, tout est positif. J’ai bien joué ici à Shanghai. J’ai battu de bons adver­saires, même chose à Pékin. Bien sûr, c’est déce­vant, car j’au­rais pu bien mieux jouer aujourd’hui. Surtout, disons, parce que j’ai plus d’ex­pé­rience qu’Arthur ou Valentin dans ce genre de matchs. Mais Arthur a été solide. En gros, dès le début, même dans le premier set, que j’ai gagné, il s’est battu jusqu’au bout. Ça arrive, et j’es­père pouvoir faire mieux la prochaine fois. Pour être tout à fait honnête, je suis telle­ment fatigué que je ne suis ni triste ni heureux »

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 08:11

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !
Article suivant
Benoit Maylin s’en­flamme : « Bon ok, c’est bien joli tout ça, la cousi­nade, les embras­sades, les souve­nirs de gamins, « on a gagné tous les 2 », mais ça fait 11 ans qu’un Français n’a pas remporté un M1000 ».

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.