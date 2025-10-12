Daniil était forcément déçu mais il était surtout exténue comme il l’a expliqué à nos confrères du site russe Championnat.
« Jusqu’ici, tout est positif. J’ai bien joué ici à Shanghai. J’ai battu de bons adversaires, même chose à Pékin. Bien sûr, c’est décevant, car j’aurais pu bien mieux jouer aujourd’hui. Surtout, disons, parce que j’ai plus d’expérience qu’Arthur ou Valentin dans ce genre de matchs. Mais Arthur a été solide. En gros, dès le début, même dans le premier set, que j’ai gagné, il s’est battu jusqu’au bout. Ça arrive, et j’espère pouvoir faire mieux la prochaine fois. Pour être tout à fait honnête, je suis tellement fatigué que je ne suis ni triste ni heureux »
