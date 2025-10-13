Le jour­na­liste espa­gnol José Moron a dressé le bilan des deux semaines de Novak Djokovic à Shanghai, où il s’est incliné face au Monégasque Valentin Vacherot après avoir souf­fert des condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes tout au long du tournoi.

Semana de sufri­miento para Djokovic en Shanghai, donde no ha habido partido donde haya tenido algún problema.



Su cuerpo, a los 38 años, le habla después de los más de 20 años de carrera.



Pese a no haber podido rendir a su mejor nivel, llegó a semis y no se retiró. Para valorar. pic.twitter.com/CVTvANzNfu — José Morón (@jmgmoron) October 11, 2025

« Semaine diffi­cile pour Djokovic à Shanghai, où il n’a pas connu un seul match sans problème physique. À 38 ans, son corps lui fait sentir les effets de plus de 20 ans de carrière. Bien qu’il n’ait pas pu donner le meilleur de lui‐même, il a atteint les demi‐finales et n’a pas aban­donné. Cela mérite d’être souligné. »