AccueilATPATP - Shanghai"Djokovic n'a pas connu un seul match sans problème physique mais ce...
ATP - Shanghai

« Djokovic n’a pas connu un seul match sans problème physique mais ce qui mérite d’être souligné, c’est qu’il a atteint les demi‐finales et n’a pas aban­donné », fait remar­quer José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

327

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron a dressé le bilan des deux semaines de Novak Djokovic à Shanghai, où il s’est incliné face au Monégasque Valentin Vacherot après avoir souf­fert des condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes tout au long du tournoi. 

« Semaine diffi­cile pour Djokovic à Shanghai, où il n’a pas connu un seul match sans problème physique. À 38 ans, son corps lui fait sentir les effets de plus de 20 ans de carrière. Bien qu’il n’ait pas pu donner le meilleur de lui‐même, il a atteint les demi‐finales et n’a pas aban­donné. Cela mérite d’être souligné. »

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 13:25

Article précédent
Lucas Pouille, coach de Rinderknech : « Je menti­rais si je disais que j’étais persuadé qu’il irait en finale, mais par contre, ce que j’avais dit à Arthur à la fin de Wimbledon, c’est que j’étais sûr qu’il joue­rait pour un grand titre d’ici la fin de saison »
Article suivant
Nadine, mère de Valentin Vacherot : « L’année dernière, Arthur Rinderknech a engueulé son cousin en lui disant : ‘qu’est‐ce que tu branles à la 200e place ? Tu te fous de ma gueule ?’ »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.