Le journaliste espagnol José Moron a dressé le bilan des deux semaines de Novak Djokovic à Shanghai, où il s’est incliné face au Monégasque Valentin Vacherot après avoir souffert des conditions de jeu particulièrement éprouvantes tout au long du tournoi.
« Semaine difficile pour Djokovic à Shanghai, où il n’a pas connu un seul match sans problème physique. À 38 ans, son corps lui fait sentir les effets de plus de 20 ans de carrière. Bien qu’il n’ait pas pu donner le meilleur de lui‐même, il a atteint les demi‐finales et n’a pas abandonné. Cela mérite d’être souligné. »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 13:25