Lors d’un set où l’on a senti Valentin Vacherot pus tendu que son cousin, c’est donc Artur Rinderknech qui a rempoté la manche en conser­vant un break acquis assez rapidement.

Toujours aussi régu­lier sur sa premier balle, Arthur est resté lucide et précis en atta­quant dès qu’il le pouvait. Au final, cette première manche est méritée (6−4).

Cela va être un epu compliqué pour son adver­saire de renverser la tendance car Arthur est dans sa bulle et il semble frais.