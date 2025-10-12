Lors d’un set où l’on a senti Valentin Vacherot pus tendu que son cousin, c’est donc Artur Rinderknech qui a rempoté la manche en conservant un break acquis assez rapidement.
Toujours aussi régulier sur sa premier balle, Arthur est resté lucide et précis en attaquant dès qu’il le pouvait. Au final, cette première manche est méritée (6−4).
Cela va être un epu compliqué pour son adversaire de renverser la tendance car Arthur est dans sa bulle et il semble frais.
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 11:22