Ce lundi a eu lieu le tirage au sort du Masters 1000 de Shanghai, prévu du 1er au 12 octobre.
Vainqueur de l’édition 2024 face à Novak Djokovic en finale, Jannik Sinner pourrait retrouver le Serbe en demi‐finales après un parcours à sa portée même s’il devra se méfier de l’imprévisible Alexander Bublik en huitièmes.
Même son de cloche pour Djokovic qui ne devrait pas être trop inquiété avant un potentiel dernier carré face à l’Italien. Attention tout de même à son entrée en lice où il sera opposé à Corentin Moutet ou Marin Cilic.
Le parcours potentiel de Jannik Sinner :
Premier tour – Bye
Deuxième tour – Altmaier/joueur issu des qualifications
Troisième tour - Griekspoor/Brooksby
Huitièmes de finale – Bublik/Machac
Quarts de finale – Fritz /Rune/Humbert
Demi‐finales – Djokovic/Shelton/Ruud
Finale – Alcaraz/Zverev
Le parcours potentiel de Novak Djokovic :
Premier tour – Bye
Deuxième tour – Moutet/Cilic
Troisième tour - Tiafoe/Sonego
Huitièmes de finale – Rublev/Cobolli
Quarts de finale – Shelton/Ruud/Cerundolo
Demi‐finales – Sinner/Fritz/Shelton
Finale – Alcaraz/Zverev
Du côté du numéro 1 mondial et récent vainqueur de l’US Open, son parcours potentiel ressemble à une petite promenade de santé tant on voit mal qui pourrait rivaliser avec lui en ce moment à part son grand rival, Jannik Sinner.
Le parcours potentiel de Carlos Alcaraz :
Premier tour – Bye
Deuxième tour – Tien/Kecmanovic
Troisième tour - Norrie/Martinez
Huitièmes de finale – Medvedev/Davidovich Fokina
Quarts de finale – De Minaur/Khachanov/Tsitsipas
Demi‐finales – Zverev/Musetti
Finale – Sinner/Djokovic
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 08:55