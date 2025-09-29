Ce lundi a eu lieu le tirage au sort du Masters 1000 de Shanghai, prévu du 1er au 12 octobre.

Vainqueur de l’édi­tion 2024 face à Novak Djokovic en finale, Jannik Sinner pour­rait retrouver le Serbe en demi‐finales après un parcours à sa portée même s’il devra se méfier de l’im­pré­vi­sible Alexander Bublik en huitièmes.

Même son de cloche pour Djokovic qui ne devrait pas être trop inquiété avant un poten­tiel dernier carré face à l’Italien. Attention tout de même à son entrée en lice où il sera opposé à Corentin Moutet ou Marin Cilic.

Le parcours poten­tiel de Jannik Sinner :

Premier tour – Bye

Deuxième tour – Altmaier/joueur issu des quali­fi­ca­tions

Troisième tour - Griekspoor/Brooksby

Huitièmes de finale – Bublik/Machac

Quarts de finale – Fritz /Rune/Humbert

Demi‐finales – Djokovic/Shelton/Ruud

Finale – Alcaraz/Zverev

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic :

Premier tour – Bye

Deuxième tour – Moutet/Cilic

Troisième tour - Tiafoe/Sonego

Huitièmes de finale – Rublev/Cobolli

Quarts de finale – Shelton/Ruud/Cerundolo

Demi‐finales – Sinner/Fritz/Shelton

Finale – Alcaraz/Zverev

Du côté du numéro 1 mondial et récent vain­queur de l’US Open, son parcours poten­tiel ressemble à une petite prome­nade de santé tant on voit mal qui pour­rait riva­liser avec lui en ce moment à part son grand rival, Jannik Sinner.

Le parcours poten­tiel de Carlos Alcaraz :

Premier tour – Bye

Deuxième tour – Tien/Kecmanovic

Troisième tour - Norrie/Martinez

Huitièmes de finale – Medvedev/Davidovich Fokina

Quarts de finale – De Minaur/Khachanov/Tsitsipas

Demi‐finales – Zverev/Musetti

Finale – Sinner/Djokovic