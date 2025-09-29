Alors que Jannik Sinner a déclaré juste après sa finale perdue à l’US Open face à Carlos Alcaraz qu’il avait l’intention de devenir un joueur moins prévisible, quitte à perdre quelques matchs, Patrick Mouratoglou a salué cette décision lors d’une récente prise de parole.
« Même s’il n’est pas imprévisible, il remporte facilement la grande majorité de ses matchs ces dernières années. Maintenant, s’il a besoin d’être plus imprévisible, comme il le dit, il est prêt à perdre quelques matchs. Pourquoi ? Si vous ne testez pas en match ce que vous travaillez à l’entraînement, vous ne le ferez pas en finale d’un tournoi du Grand Chelem, car vous reviendrez à ce dont vous avez l’habitude. Il sait donc qu’à partir de maintenant, il fera plus de services‐volées, plus d’amortis, probablement un tennis plus varié en général, des changements de rythme, ce genre de choses. Il le fera pendant les matchs parce qu’il a besoin que cela devienne une habitude. Quelque chose d’automatique. Et il est prêt à payer le prix de ces progrès dont il a besoin pour battre Carlos Alcaraz à l’avenir. »
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 09:24