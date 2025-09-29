Alors que Jannik Sinner a déclaré juste après sa finale perdue à l’US Open face à Carlos Alcaraz qu’il avait l’in­ten­tion de devenir un joueur moins prévi­sible, quitte à perdre quelques matchs, Patrick Mouratoglou a salué cette déci­sion lors d’une récente prise de parole.

« Même s’il n’est pas impré­vi­sible, il remporte faci­le­ment la grande majo­rité de ses matchs ces dernières années. Maintenant, s’il a besoin d’être plus impré­vi­sible, comme il le dit, il est prêt à perdre quelques matchs. Pourquoi ? Si vous ne testez pas en match ce que vous travaillez à l’en­traî­ne­ment, vous ne le ferez pas en finale d’un tournoi du Grand Chelem, car vous revien­drez à ce dont vous avez l’ha­bi­tude. Il sait donc qu’à partir de main­te­nant, il fera plus de services‐volées, plus d’amortis, proba­ble­ment un tennis plus varié en général, des chan­ge­ments de rythme, ce genre de choses. Il le fera pendant les matchs parce qu’il a besoin que cela devienne une habi­tude. Quelque chose d’au­to­ma­tique. Et il est prêt à payer le prix de ces progrès dont il a besoin pour battre Carlos Alcaraz à l’avenir. »