Officiellement retraitée depuis le mois d’avril 2024, Garbine Muguruza avait à l’époque déclaré que son projet était de fonder une famille.
Ce sera bientôt le cas puisque l’ancienne numéro 1 mondiale a annoncé, sans le dire, qu’elle attendait son premier enfant suite à une série de photos publiées sur son compte Instagram.
GARBIÑE MUGURUZA IS PREGNANT pic.twitter.com/NtEhUS2js6— Mugu Dimples 🇪🇸 (@MuguDimple) September 28, 2025
Des clichés qui ne font pas trop de place au doute.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 09:40