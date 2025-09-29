Officiellement retraitée depuis le mois d’avril 2024, Garbine Muguruza avait à l’époque déclaré que son projet était de fonder une famille.

Ce sera bientôt le cas puisque l’an­cienne numéro 1 mondiale a annoncé, sans le dire, qu’elle atten­dait son premier enfant suite à une série de photos publiées sur son compte Instagram.

GARBIÑE MUGURUZA IS PREGNANT pic.twitter.com/NtEhUS2js6 — Mugu Dimples 🇪🇸 (@MuguDimple) September 28, 2025

Des clichés qui ne font pas trop de place au doute.