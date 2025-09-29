AccueilWTAWTA - PékinTerrible coup dur pour Loïs Boisson, en larmes
WTA - PékinFrance

Terrible coup dur pour Loïs Boisson, en larmes

Thomas S
Par Thomas S

-

221

Loïs Boisson n’a vrai­ment pas de chance.

Alors qu’elle réali­sait jusqu’à présent un joli parcours sur le WTA 1000 de Pékin (tombeuse de la 21e mondiale, Samsonova) et qu’elle était opposée ce lundi à la 17e, Emma Navarro, la Français a été contrainte d’aban­donner au début du deuxième set à cause d’une douleur au niveau de la cuisse.

Extrêmement frus­trée et déçue, Loïs n’a pas pu s’empêcher de lâcher quelques larmes sur son banc, au moment de se faire mani­puler par le médecin de la WTA. 

En atten­dant de connaître le verdict médical, l’ac­tuelle 41e mondiale est logi­que­ment très incer­taine pour le WTA 1000 de Wuhan qui doit débuter le 6 octobre. 

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 08:29

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.