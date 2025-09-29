Loïs Boisson n’a vrai­ment pas de chance.

Alors qu’elle réali­sait jusqu’à présent un joli parcours sur le WTA 1000 de Pékin (tombeuse de la 21e mondiale, Samsonova) et qu’elle était opposée ce lundi à la 17e, Emma Navarro, la Français a été contrainte d’aban­donner au début du deuxième set à cause d’une douleur au niveau de la cuisse.

Extrêmement frus­trée et déçue, Loïs n’a pas pu s’empêcher de lâcher quelques larmes sur son banc, au moment de se faire mani­puler par le médecin de la WTA.

BOISSON ABANDONNE 🚨🇫🇷



Menée d’un set et d’un break, Loïs Boisson s’est retirée contre Emma Navarro (6−2, 1–0, ab) pour une douleur à la cuisse au troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin. 🤕❌



La Française était en larmes pendant le temps mort médical. 😥 pic.twitter.com/o8lYVsvRuC — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 29, 2025

En atten­dant de connaître le verdict médical, l’ac­tuelle 41e mondiale est logi­que­ment très incer­taine pour le WTA 1000 de Wuhan qui doit débuter le 6 octobre.