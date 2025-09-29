Loïs Boisson n’a vraiment pas de chance.
Alors qu’elle réalisait jusqu’à présent un joli parcours sur le WTA 1000 de Pékin (tombeuse de la 21e mondiale, Samsonova) et qu’elle était opposée ce lundi à la 17e, Emma Navarro, la Français a été contrainte d’abandonner au début du deuxième set à cause d’une douleur au niveau de la cuisse.
Extrêmement frustrée et déçue, Loïs n’a pas pu s’empêcher de lâcher quelques larmes sur son banc, au moment de se faire manipuler par le médecin de la WTA.
BOISSON ABANDONNE 🚨🇫🇷— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 29, 2025
Menée d’un set et d’un break, Loïs Boisson s’est retirée contre Emma Navarro (6−2, 1–0, ab) pour une douleur à la cuisse au troisième tour du WTA 1000 de Pékin. 🤕❌
La Française était en larmes pendant le temps mort médical. 😥 pic.twitter.com/o8lYVsvRuC
En attendant de connaître le verdict médical, l’actuelle 41e mondiale est logiquement très incertaine pour le WTA 1000 de Wuhan qui doit débuter le 6 octobre.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 08:29