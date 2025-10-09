Novak Djokovic a encore beaucoup souffert, ce jeudi en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, mais il n’est pas l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour rien.
Opposé au Belge Zizou Bergs, qu’il affrontait pour la première fois de sa carrière, le Serbe, toujours dans le dure physiquement, comme depuis son premier match dans la mégalopole chinoise, s’est montré très opportuniste pour s’imposer en deux et un peu moins de 2h de jeu : 6–3, 7–5.
Au moment de la fameuse poignée de main avec son adversaire au filet, ce dernier lui a donné une magnifique accolade avec cette phrase pleine d’humour : « Mec, il faut que j’arrête de t’idolâtrer. »
« Man, I gotta stop idolizing you » 🥹— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 9, 2025
Un problème récurent chez les adversaires du Serbe et de Roger Federer et Rafael Nadal à leur époque.
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 15:09