Novak Djokovic a encore beau­coup souf­fert, ce jeudi en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, mais il n’est pas l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour rien.

Opposé au Belge Zizou Bergs, qu’il affron­tait pour la première fois de sa carrière, le Serbe, toujours dans le dure physi­que­ment, comme depuis son premier match dans la méga­lo­pole chinoise, s’est montré très oppor­tu­niste pour s’im­poser en deux et un peu moins de 2h de jeu : 6–3, 7–5.

Au moment de la fameuse poignée de main avec son adver­saire au filet, ce dernier lui a donné une magni­fique acco­lade avec cette phrase pleine d’hu­mour : « Mec, il faut que j’ar­rête de t’idolâtrer. »

« Man, I gotta stop idoli­zing you » 🥹



Wholesome moments at the net as Nole gets past Bergs 6–3 7–5 for a 10th Shanghai SF !@DjokerNole #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/IGgU29zapW — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 9, 2025

Un problème récurent chez les adver­saires du Serbe et de Roger Federer et Rafael Nadal à leur époque.