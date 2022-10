Battu pour la cinquième fois de la saison, ce dimanche en finale de l’ATP 250 de Stockholm face à Holger Rune, après Rotterdam, Rome, Cincinnati et Astana, Stefanos Tsitsipas était visi­ble­ment heureux de voir qu’il n’y avait pas de trophée réservé au fina­liste en Suède lors de la remise des prix.

« J’en ai marre des trophées de fina­listes que je reçois encore et encore, alors je remercie le tournoi de ne pas en donner ici. Félicitations à Holger de m’avoir volé ça, et à son équipe qui fait du très bon boulot, c’est bien mérité pour aujourd’hui et pour l’avenir à venir. On a fait plusieurs entraî­ne­ments à la Mouratoglou Academy et tu as incroya­ble­ment bien joué, continue comme ça. Reste humble et continue. »