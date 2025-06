Après son élimi­na­tion en quart de finale de Roland‐Garros contre Novak Djokovic, Alexander Zverev s’était accordé un peu de repos. Le numéro trois mondial s’est ressourcé à Majorque, et en a profité pour jouer au golf. Un sport auquel de nombreux visages du circuit s’adonnent pour décom­presser, comme Casper Ruud, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal et Andy Murray.

Visiblement, l’Allemand a tiré profit de son séjour en Espagne, le voici en finale de l’ATP 250 de Stuttgart, où il tentera de décro­cher son premier titre sur gazon, contre Taylor Fritz.

En inter­view sur le court, après sa victoire contre Ben Shelton (7−6, 7–6), la jour­na­liste, lui a demandé si sa paren­thèse à Majorque était respon­sable de ses bons résul­tats. Le triple fina­liste en Grand Chelem a répondu avec beau­coup d’humour.

« Je vais faire la même chose à Wimbledon, je vais juste aller à Majorque prendre quelques vacances et ensuite aller jouer à Wimbledon (rire). Non, mais je suis super heureux d’être en finale en Allemagne. Encore demain un adver­saire très diffi­cile avec Taylor et j’ai hâte d’y être ».