En confé­rence de presse, Novak Djokovic a livré des nouvelles rassu­rantes sur l’état de son poignet avant son entrée en lice prévu ce jeudi avec un huitième de finale face à Pablo Andujar. Il est égale­ment revenu sur ses propos concer­nant son plus grand rival, Rafael Nadal, lors de la Laver Cup, en préve­nant ses plus jeunes concurrents.

« Chaque joueur que j’af­fronte dans un tournoi est mon rival, chaque joueur que j’af­fronte finit par être mon rival et je veux le battre, mais si vous me demandez qui est mon plus grand rival, c’est Rafa, sans aucun doute. Il est toujours là, nous sommes la riva­lité qui s’est vue le plus de fois dans l’his­toire de ce sport (59 confron­ta­tions, 30–29 pour Djokovic, ndlr), c’est une riva­lité très spéciale qui est toujours là. J’espère avoir l’oc­ca­sion de l’af­fronter de nombreuses autres fois, car c’est passion­nant pour nous, mais aussi pour la commu­nauté du tennis et le sport. Il y a main­te­nant Alcaraz, numéro un mondial et cham­pion du Grand Chelem, qui s’est imposé comme le leader de la jeune géné­ra­tion, et il y a encore des noms comme Medvedev, Tsitsipas, Zverev ou Rublev, qui font partie de l’élite du sport depuis un certain temps déjà. C’est un cycle naturel, les joueurs se passent la respon­sa­bi­lité de porter le sport sur leurs épaules, mais je ne pense pas que Rafa et moi allons aban­donner de sitôt (rires) », a prévenu l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.