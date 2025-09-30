AccueilATPATP - TokyoArnaud Di Pasquale, après la victoire d'Alcaraz contre Fritz en finale :...
Arnaud Di Pasquale, après la victoire d’Alcaraz contre Fritz en finale : « C’est vrai­ment impres­sion­nant. C’est de loin le joueur le plus créatif et complet du circuit »

Par Thomas S

Aux commen­taires de la finale de l’ATP 500 de Tokyo entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz ce mardi, Arnaud Di Pasquale, ex‐39e mondial et actuel consul­tant pour Eurosport, a tenu à rendre hommage à l’Espagnol, vain­queur du tournoi et meilleur joueur du monde. 

« On a vrai­ment l’impression qu’à chaque fois qu’il arme, il est capable de faire tout ce qu’il veut. Accélérer, jouer bombé, tôt, court croisé, l’amortie. C’est vrai­ment impres­sion­nant. C’est de loin le joueur le plus créatif et complet du circuit. Quel régal de le voir évoluer à ce niveau… C’était une super finale. On s’attendait à un super match, on l’a eu. Il a tenu toutes ses promesses. On a eu des points de grande qualité, des deux côtés. Fritz ne fait pas un mauvais match. »

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 15:51

