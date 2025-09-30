Aux commentaires de la finale de l’ATP 500 de Tokyo entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz ce mardi, Arnaud Di Pasquale, ex‐39e mondial et actuel consultant pour Eurosport, a tenu à rendre hommage à l’Espagnol, vainqueur du tournoi et meilleur joueur du monde.
« On a vraiment l’impression qu’à chaque fois qu’il arme, il est capable de faire tout ce qu’il veut. Accélérer, jouer bombé, tôt, court croisé, l’amortie. C’est vraiment impressionnant. C’est de loin le joueur le plus créatif et complet du circuit. Quel régal de le voir évoluer à ce niveau… C’était une super finale. On s’attendait à un super match, on l’a eu. Il a tenu toutes ses promesses. On a eu des points de grande qualité, des deux côtés. Fritz ne fait pas un mauvais match. »
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 15:51