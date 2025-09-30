En plus d’être le meilleur joueur de tennis de tous les temps en termes de statis­tiques, Novak Djokovic est égale­ment un impres­sion­nant polyglotte.

S’il ne parle pas (encore) couram­ment chinois, comme c’est par exemple le cas avec l’an­glais, l’ita­lien, l’es­pa­gnol ou le fran­çais, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem possède quelques bases, ce qui ne manque pas d’im­pres­sionner les fans ou encore les organisateurs.

Lors de son arrivée sur les instal­la­tions du Masters 1000 de Shanghaï ce mardi, le Serbe a donc lâché quelques mots sachant que le dialecte local est diffé­rent de celui utilisé par exemple à Pékin.

Pour rappel, Djokovic, placé dans la même partie de tableau que Jannik Sinner, affron­tera Corentin Moutet ou Marin Cilic pour son entrée en lice prévue vendredi ou samedi.