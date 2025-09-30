En plus d’être le meilleur joueur de tennis de tous les temps en termes de statistiques, Novak Djokovic est également un impressionnant polyglotte.
S’il ne parle pas (encore) couramment chinois, comme c’est par exemple le cas avec l’anglais, l’italien, l’espagnol ou le français, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem possède quelques bases, ce qui ne manque pas d’impressionner les fans ou encore les organisateurs.
Lors de son arrivée sur les installations du Masters 1000 de Shanghaï ce mardi, le Serbe a donc lâché quelques mots sachant que le dialecte local est différent de celui utilisé par exemple à Pékin.
The return of the language master 👌@DjokerNole #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/j5j7gZVOTO— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) September 30, 2025
Pour rappel, Djokovic, placé dans la même partie de tableau que Jannik Sinner, affrontera Corentin Moutet ou Marin Cilic pour son entrée en lice prévue vendredi ou samedi.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 16:16