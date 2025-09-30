AccueilATP"J'ai refusé de m'entraîner avec Roger Federer parce qu'il n'était pas bon,...
« J’ai refusé de m’en­traîner avec Roger Federer parce qu’il n’était pas bon, il ne jouait pas très bien »

Thomas S

Récemment inter­viewé par nos confrères argen­tins de Clay, Fernando Meligeni, ancien joueur brési­lien, est notam­ment connu pour avoir déclaré au début des années 2000 que Roger Federer n’était pas un bon joueur. 

Et après avoir expliqué le pour­quoi du comment de cette décla­ra­tion, l’an­cien 25e mondial a raconté une anec­dote assez cocasse. Extraits. 

Revenons au tennis. Qu’est‐ce que c’est que cette histoire selon laquelle Federer était un mauvais joueur ?
Nous étions à Hambourg et Peter Lundgren, l’en­traî­neur de Federer, nous a proposé de jouer avec lui. Et nous ne voulions pas. Il n’était pas bon, il ne jouait pas très bien. Et nous lui avons dit non.

C’était en 2001, 2002.
Oui. Et je n’ai joué avec lui qu’une seule fois, en double contre lui. Je jouais avec (Anthony) Dupuis, un Français. Et lui jouait avec (Yves) Allegro. C’était au deuxième tour de l’Open d’Australie et là, on s’est rendu compte qu’il jouait vrai­ment très bien [NDLR : c’était au deuxième tour de l’Open d’Australie 2003, le duo suisse a gagné 6–3 et 6–4].

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 16:47

