Incertain avant son deuxième tour face à Zizou Bergs à Tokyo à cause d’une petite torsion au niveau de la cheville, Carlos Alcaraz a parfai­te­ment géré cette petite gêne en s’im­po­sant 6–4, 6–3.

De passage en confé­rence de presse d’après match, le numéro 1 mondial a malgré tout reconnu qu’il n’était pas tota­le­ment serein.

« Pendant le match, j’ai ressenti une certaine norma­lité, même si je recon­nais qu’il y a eu plusieurs moments où j’étais un peu inquiet, selon certains mouve­ments sur le court. J’ai ressenti une certaine angoisse en voyant comment ma cheville réagis­sait aux exigences d’un match comme celui‐ci. Dans l’en­semble, avec le recul, je peux dire que j’ai fait un excellent match, une perfor­mance dont je suis satis­fait. J’ai joué à un bon niveau, même si, à plusieurs reprises, ma cheville m’a gêné. »