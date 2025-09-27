Incertain avant son deuxième tour face à Zizou Bergs à Tokyo à cause d’une petite torsion au niveau de la cheville, Carlos Alcaraz a parfaitement géré cette petite gêne en s’imposant 6–4, 6–3.
De passage en conférence de presse d’après match, le numéro 1 mondial a malgré tout reconnu qu’il n’était pas totalement serein.
« Pendant le match, j’ai ressenti une certaine normalité, même si je reconnais qu’il y a eu plusieurs moments où j’étais un peu inquiet, selon certains mouvements sur le court. J’ai ressenti une certaine angoisse en voyant comment ma cheville réagissait aux exigences d’un match comme celui‐ci. Dans l’ensemble, avec le recul, je peux dire que j’ai fait un excellent match, une performance dont je suis satisfait. J’ai joué à un bon niveau, même si, à plusieurs reprises, ma cheville m’a gêné. »
