L’Australien n’en finit plus de surprendre ici, au Canada. En effet, il reste sur neuf victoires consé­cu­tives lors des Masters 1000 cana­diens, entre son titre de l’an passé et son parcours actuel à Toronto.

Il réalise une nouvelle fois une belle semaine, après avoir battu succes­si­ve­ment Daniil Medvedev et Holger Rune.

Il est revenu en confé­rence de presse sur la pres­sion ressentie au moment de défendre son titre :

« Je me sens comme chez moi ici au Canada. Au début du tournoi, j’étais assez nerveux et je ressen­tais la pres­sion d’être le tenant du titre , mais main­te­nant je joue très libre­ment. J’ai l’im­pres­sion d’avoir retrouvé mon meilleur niveau, ce qui me procure séré­nité et confiance. J’ai complè­te­ment oublié de défendre mes points ; je vais simple­ment sur le court pour jouer et prendre du plaisir. Les condi­tions sont favo­rables, car le court est très rapide, et avec la chaleur, encore plus. Il est diffi­cile de contrôler la balle le jour, mais le soir, je me sens plus à l’aise. »

L’Australien affron­tera un autre « gros morceau » du circuit cette nuit : l’Allemand Alexander Zverev. Ce dernier, après quelques entraî­ne­ments à l’académie de Rafael Nadal, a confié avoir beau­coup appris de la légende espa­gnole et de son oncle Toni.