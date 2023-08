Alex De Minaur s’est qualifié pour la finale du Master 1000 de Toronto après avoir dominé l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en deux sets.

L’Australien dispu­tera donc sa première finale de master 1000 et doit cela à son esprit et sa menta­lité à toute épreuve d’après lui.

« Les condi­tions étaient très, très diffi­ciles pour nous deux, donc cela ne permet­tait pas un tennis idéal, un tennis parfait. Et je savais que dès le premier moment où je suis entré sur le court que l’on allait pas proposer un spec­tacle de toute beauté. Je me suis donc dit que quoi qu’il arrive, j’al­lais concourir à chaque point, rester positif et ne pas être frustré par la façon dont le match peut se passer, et je vais juste me donner la meilleure chance de rester dur menta­le­ment. Et je pense que c’est proba­ble­ment ce qui m’a fait gagner aujourd’hui »