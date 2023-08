Lors de sa confé­rence presse, après les affir­ma­tions notam­ment de Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz a été ques­tionné sur l’idée que les balles pouvaient être respon­sables de ces piètres perfor­mances. Un argu­ment vite rejeté par Carlitos.

« Cela n’a pas été une bonne semaine, je ne me suis senti à l’aise dans aucun des matches, même si j’ai eu des moments où je jouais mieux et moins bien, mais en général, je ne me suis pas senti bien dans un match. Les balles ont proba­ble­ment eu une influence, mais nous sommes des joueurs de tennis et nous devons nous adapter à ce qui se présente. Mais oui, c’est compliqué de jouer avec une balle diffé­rente chaque semaine »