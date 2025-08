Récent fina­liste malheu­reux de l’ATP 500 de Washington et qualifié pour le troi­sième tour du Masters 1000 de Toronto après sa victoire face à Corentin Moutet lors de son entrée en lice au Canada, Alejandro Davidovich Fokina a tenu à exprimer sa grande frus­tra­tion à propos de la programmation.

Programmé ce vendredi à 17h, heure fran­çaise (11h, heure locale), l’Espagnol ne comprend tout simple­ment pas cette déci­sion alors que tous les autres matchs débutent à 18h30 (12h30 localement).

« Aujourd’hui, je souhaite partager ma décep­tion et ma frus­tra­tion envers l’ATP. Demain, tous les matchs commencent à 12h30, sauf le nôtre (face à Mensik), qui est programmé à 11h00. Nous logeons à une heure du club, ce qui signifie que nous devons nous lever extrê­me­ment tôt pour arriver dans de bonnes condi­tions. Nous avons demandé un chan­ge­ment, mais la réponse a été que tout était déjà vendu : les billets, les droits TV, etc. Une fois de plus, il est évident que les joueurs ne sont pas pris en consi­dé­ra­tion. Aujourd’hui (jeudi), cela est arrivé à d’autres, demain (vendredi) c’est moi, et à partir de demain, tous les matchs recom­mencent à 12h30. Il y a pour­tant plein de courts dispo­nibles, et pour­tant, nous sommes les seuls à jouer à 11h00. L’ATP promet toujours qu’ils vont arranger les choses, mais rien ne change jamais. Ce n’est pas la première fois que cela arrive, et quand on est à l’intérieur, on se rend compte que ce n’est pas aussi beau que ça en a l’air de l’extérieur. »