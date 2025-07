Lors de son média day à Toronto, l’Italien a précisé ce qui pouvait l’embarrasser quand il met en place une tactique sur le court car il possède une palette de coups assez impressionnante.

« Mon tennis est parfois compliqué. J’ai telle­ment de variantes, et choisir la bonne est souvent diffi­cile. Je me retrouve dans des situa­tions où je dois faire un choix, et comme pour conduire, ce n’est jamais facile de faire le meilleur choix »