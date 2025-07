11e à la Race, Alexander Bublik vit sa meilleure saison. À Kitzbühel, il a remporté son deuxième titre de suite sur terre battue après celui de Gstaad, en Suisse. C’est le troi­sième en 2025 et le sixième de sa carrière. À l’issue de son succès, il a livré ses impres­sions sur le court. Il était forcé­ment ému.

« Je n’ar­rive pas à croire que j’ai réussi. C’était proba­ble­ment l’une des semaines les plus diffi­ciles de ma vie, car je venais de Gstaad et j’ai joué ici dans des condi­tions excep­tion­nelles. Il pleu­vait tout le temps. Je suis content d’y être parvenu et je vous remercie pour votre soutien tout au long de ce tournoi. »