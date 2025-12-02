S’il a profité de l’abandon de Jannik Sinner à Shanghai (6−7 [3], 7–5, 3–2 ab.), Tallon Griekspoor a perdu ses six autres duels contre l’Italien.
Lors d’une interview pour « Tennis Bolshoi », dont les propos sont relayés par OA Sport, le 25e joueur mondial a donné quelques clefs pour tenter de mettre en difficulté Sinner.
« Je pense que c’est actuellement la question la plus difficile dans le tennis. J’ai une idée en tête, comme beaucoup d’autres joueurs, mais il est très difficile de maintenir cette tactique pendant deux ou trois heures, sans parler de cinq sets. C’est le meilleur retourneur du circuit en ce moment et il faut aussi pousser avec le deuxième, sinon neuf fois sur dix, le point est à lui. Bublik l’a battu à Halle et je pense qu’il a montré le plan de jeu parfait sur un court rapide pour l’emporter. Il faut être agressif, ne pas lui donner de rythme, le faire sortir de sa zone de confort et espérer qu’il passe une mauvaise journée, ce qui n’arrive pas souvent. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 09:28