Griekspoor sur la recette pour battre Sinner : « Je pense que Bublik a montré le plan de jeu parfait »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

-

16

S’il a profité de l’abandon de Jannik Sinner à Shanghai (6−7 [3], 7–5, 3–2 ab.), Tallon Griekspoor a perdu ses six autres duels contre l’Italien. 

Lors d’une inter­view pour « Tennis Bolshoi », dont les propos sont relayés par OA Sport, le 25e joueur mondial a donné quelques clefs pour tenter de mettre en diffi­culté Sinner. 

« Je pense que c’est actuel­le­ment la ques­tion la plus diffi­cile dans le tennis. J’ai une idée en tête, comme beau­coup d’autres joueurs, mais il est très diffi­cile de main­tenir cette tactique pendant deux ou trois heures, sans parler de cinq sets. C’est le meilleur retour­neur du circuit en ce moment et il faut aussi pousser avec le deuxième, sinon neuf fois sur dix, le point est à lui. Bublik l’a battu à Halle et je pense qu’il a montré le plan de jeu parfait sur un court rapide pour l’emporter. Il faut être agressif, ne pas lui donner de rythme, le faire sortir de sa zone de confort et espérer qu’il passe une mauvaise journée, ce qui n’ar­rive pas souvent. »

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 09:28

