Battu en deux manches par un Alex de Minaur toujours aussi bagar­reur, Daniil a trouvé une partie des raisons qui explique selon lui cette défaite. D’habitude, le Russe ne rentre jamais dans ce type d’ar­gu­men­ta­tion, ce n’est pas vrai­ment son style. On ose donc pensé qu’il y a un vrai souci.

« Je le ressens depuis le début de l’année et voilà que ça recom­mence. La balle s’use immé­dia­te­ment, elle devient très grosse et lourde, il est diffi­cile de générer de la vitesse. C’est pour­quoi des joueurs aussi puis­sants que Davidovich s’en sortent bien ici. Aujourd’hui, j’ai senti que je devais prendre plus de risques pour dépasser un joueur comme De Miñaur, mais j’ai fait trop d’er­reurs. De toute façon, même si je ne les aime pas, je dois m’y adapter »