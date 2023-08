Ce mercredi se jouait les 16e de finale du Master 1000 de Toronto oppo­sant Stefanos Tsitsipas à Gaël Monfils. Après avoir battu Christopher Eubanks au premier tour, Monfils était très attendu dans ce match, d’autant plus que plus tôt dans la journée un Français a déjà été sorti : Ugo Humbert a perdu contre Taylor Fritz.

Au début du premier set, le match est labo­rieux d’un côté comme d’un autre : les deux joueurs font d’énormes fautes en envoyant régu­liè­re­ment la balle large­ment en dehors du terrain… Malgré cela le Français semble plus concentré et parvient à breaker le Grec. On aura attendu le 7e jeu pour voir le premier « show » de Monfils :

SLAM DUNK DE GAEL MONFILS SUR STEFANOS TSITSIPAS ⚡️🇨🇵pic.twitter.com/A6CMgFPSKS — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 9, 2023

A 5–4 pour Monfils, Tsitsipas montre des premiers signes d’agacement, le Français, lui, en profite en prati­quant un jeu extrê­me­ment auto­ri­taire. Ce qui lui permet de remporter le premier set : 6–4 en 41 minutes.

Dès le début du 2ème set, Tsitsipas entame avec une double faute et fait face à un Monfils qui a de la foudre dans les bras (il sort un coup droit a 188km/h en plein échange). Le Grec propose un jeu extrê­me­ment fragile qui manque de vitesse et de préci­sion, il est fina­le­ment breaké d’entrée. Tsitsipas semble complè­te­ment à côté de ses pompes et laisse filer les deux premiers jeux en enchaî­nant les fautes.

Monfils fait très très mal à Tsitsipas sur son service, d’autant que le Grec n’arrive pas à enchainer un échange de plus de 5 coups sans envoyer un coup droit dans les étoiles. A 4–2 dans le deuxième sets, Monfils main­tient la pres­sion sur son adver­saire et semble déter­miné à aller au bout.

Monfils laisse filer la première balle de match sur un bel échange légè­re­ment mieux maitriser par son adver­saire. La deuxième sera la bonne, le Français réalise l’exploit contre le 4e mondial, au terme d’un match presque à sens unique !