Gaël Monfils réalise une superbe tournée améri­caine pour retrouver de la confiance avec deux bons tour­nois et de très belles perfor­mances à Toronto, notam­ment sa victoire sur Stefanos Tsitsipas.

Après sa défaite dans un match très équi­libré face à Jannik Sinner, le Français s’est confié auprès de nos confrères de l’Equipe sur la suite de sa carrière.

« Dès que mon corps me le permet, j’es­saie juste de jouer un maximum de matches. Après, c’est compliqué car je dois aussi trouver une balance avec ma vie person­nelle. On verra par consé­quent comment je serai au niveau de mon corps et au niveau personnel, car beau­coup de choses ont changé dans ma vie » a déclaré le 276ème mondial.